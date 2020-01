I passeggeri della Costa Smeralda sbarcano a Civitavecchia (Di venerdì 31 gennaio 2020) È iniziato lo sbarco dei 6 mila passeggeri dalla nave Costa Smeralda ormeggiata a Civitavecchia. I primi ad uscire dalla nave, bloccata da 24 ore nel porto di Civitavecchia per il sospetto di Coronavirus poi rientrato, vengono trasportati da appositi bus. Ai cronisti che domandano, c’è chi non risponde evidentemente innervosito. E chi racconta di aver avuto paura. Già ieri sera qualcuno aveva scelto di lasciare la nave. I passeggeri della Costa Smeralda sbarcano a Civitavecchia “A bordo c’è stata la massima tranquillità e hanno gestito le cose bene – racconta all’ANSA Filippo Rossi, un uomo di Monterotondo, in provincia di Roma, che è stato tra i primi a lasciare la nave – c’è stata però preoccupazione anche perché si sono rincorse tante voci fino all’ultimo e le informazioni le avevamo solo da fuori. Meno male che è andato tutto ... nextquotidiano

MinisteroSalute : #Coronavirus, l'Organizzazione mondiale della sanità dichiara l'epidemia un'emergenza di sanità pubblica di interes… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, negativi ai testi i i due passeggeri della nave #ANSA - TgLa7 : +++ #Coronavirus : negativi i passeggeri della nave a #Civitavecchia +++ -