Hamisk torna in Slovacchia per paura del coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il coronavirus fa davvero paura, dopo il rinvio dell’inizio del campionato di calcio cinese ,che sarebbe dovuto partire il 22 febbraio, sono in tanti i calciatori che hanno deciso di lasciare la Cina. Tra questi anche Marek Hamsik che, come riporta il slovacco Cas.sk, è tornato in Slovacchia. L’ex capitano del Napoli, oggi tesserato per il Dalian Yifang, è stato richiamato in patria dai genitori, preoccupati dal virus che in quest’inizio 2020 ha invaso il paese. Il padre Richard Hamsik ha spiegato la situazione alla testata: “Marek era volato in Cina, dove è rimasto per due settimane, ed era pronto a partire con la squadra per il ritiro in Spagna. Poi, però, è arrivato il virus. I compagni di Marek al momento sono ancora sotto osservazione, lui non ha avuto problemi a tornare. Doveva partire per il ritiro mercoledì ma il club ha spostato la partenza a sabato proprio per i ... ilnapolista

