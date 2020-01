Grande Fratello Vip 2020, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe faccia a faccia nella casa? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giancarlo Magalli e Adriana Volpe potrebbero confrontarsi al Grande Fratello Vip 2020 dopo la lite in diretta a 'I Fatti Vostri' di qualche anno fa. Al Grande Fratello Vip 2020 tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe ci potrebbe essere l'atteso confronto, dopo il litigio in diretta a 'I fatti Vostri', dove Magalli le disse "sei una rompiballe". Quando? Naturalmente stasera. Alfonso Signorini sogna il Grande colpo, secondo il settimanale 'Oggi', il conduttore del Grande Fratello Vip 2020 vorrebbe far entrare Giancarlo Magalli nella casa per un confronto con Adriana Volpe, così come è avvento tra Rita Rusic e Valeria Marini in precedenza. La querelle risale a qualche anno fa, Magalli e la Volpe conducevano insieme 'I fatti vostri', i due litigarono in diretta, la vicenda ... movieplayer

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -