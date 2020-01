Eden (Di sabato 1 febbraio 2020) Un bellissimo pitbull di nome Eden era stato abbandonato in un garage. Passava giorni da solo in quel posto da solo e nessuno lo aiutava. I padroni della casa non sapevano che Eden si trovava all’interno del garage ma dopo qualche giorno si accorsero dei rumori. Appena scesero in garage videro che c’era Eden, tremava ed era molto spaventato, sembrava non sapesse cosa fare. A quel punto i padroni di casa provarono ad avvicinarsi ma il cane fuggiva sempre, non c’era modo di avvicinarsi a lui. Allora i proprietari non sapendo più cosa fare decisero di chiamare un’associazione di volontariato che si precipitò sul luogo. Appena arrivati videro il pitbull che tremava e scappava in continuazione allora decisero di attuare uno stratagemma. Grazie a una rete recintarono tutto il garage, il pitbull dopo un po’ rimase intrappolato nella rete e venne preso. Ancora ... bigodino

RaiUno : ??Etna Un luogo che crea contrasti impressionanti: il gelo, ma anche temperature altissime; l’amore e la paura; è c… - pepesalvatore5 : PIETRAPIERCE STORY: LE JARDIN D'EDEN TROUVE SA PLACE A PIETRAPERZIA - Eden_932 : @nabobsleigh @aless_b13 @assilemnac @nvth_boss Archi???? -