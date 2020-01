Derby, caso biglietti: striscione di dissenso degli ultras ‘Primo Anello’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Derby si avvicina, cresce l’attesa e il clima si fa sempre più carico di emozioni. Quello tra Benevento e Salernitana, soprattutto negli ultimi anni, si è rivelato un confronto all’insegna di sportività e fair play, caratterizzato anche da iniziative benefiche e tanta solidarietà. E’ evidentemente per questa ragione che il Gos ha dato il via libera alla vendita di biglietti ai tifosi granata anche in settori differenti da quello riservato agli ospiti. Una scelta senz’altro audace, accolta nell’ambiente del tifo con una punta di scetticismo. In questa direzione si muove lo striscione esposto dagli ultras della Curva Sud ‘Primo Anello’ davanti all’ingresso principale del Vigorito: “Oltre la repressione anche l’istigazione… tribuna e distinti due soli colori!”. Sintomo ... anteprima24

