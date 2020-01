Calciomercato Verona: preso Eysseric dalla Fiorentina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Calciomercato Hellas Verona: tutto fatto per l’arrivo di Valentin Eysseric dalla Fiorentina. I dettagli dell’affare Valentin Eysseric sarà presto un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Come riporta Gianluca Di Marzio l’esterno viola andrà a rinforzare il club scaligero. L’accordo tra i due club era stato trovato nel corso del pomeriggio, mancava solo il sì del giocatore che è arrivato pochi minuti fa. Eysseric, che ha trovato pochissimo spazio in stagione, andrà a giocarsi le sue carte agli ordini di Juric. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

