Barbara Alberti si scorda del microfono e offende Wanda Nara (VIDEO) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo giorni all’interno della casa del Grande Fratello i concorrenti spesso si scordano delle telecamere e dei microfoni e questo l’hanno dimostrato in molte edizioni del reality. Ieri sera è successo anche a Barbara Alberti. La scrittrice era in camera con Andrea Montovoli e Licia Nunez e parlando di chirurgia estetica ha insultato l’opinionista del Grande Fratello Vip, Wanda Nara. Senza troppi giri di parole la Alberti ha dato del ‘mostro’ alla moglie di Icardi. “Ma come Wanda Nera, Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l’ottava di seno. Dai è un mostro. Come? Sì lei è….oops”. La cosa più bella di questo scivolone, è che Barbara subito dopo l’offesa si è ricordata del microfono ed ha cercato maldestramente di coprirlo, ma il danno ormai era fatto. Stasera ci sarà un confronto tra la concorrente e ... bitchyf

