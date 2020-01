Whirlpool: dopo le bugie sui salvataggi il miracolo tocca a Invitalia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Chiuderà il 31 ottobre e non il 31 marzo lo stabilimento Whirlpool di Napoli che Di Maio e Patuanelli avevano annunciato di aver salvato a più riprese. Alla fine l’azienda ha “regalato” al governo sette mesi di tempo in più. Il governo non è riuscito a imporre un cambiamento di rotta alla multinazionale Usa pur avendo dichiarato, con il ministro Patuanelli, che ha presieduto l’incontro, «inaccettabile» questa decisione. Whirlpool: dopo le bugie sui salvataggi il miracolo tocca a Invitalia Ora tocca a Invitalia fare il miracolo del salvataggio. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. dovrà trovare un compratore che garantisca il lavoro per i 400 operai e, soprattutto, un’offerta di acquisto legata ad un piano industriale serio e duraturo, capace cioè di garantire la continuità produttiva del sito e la ... nextquotidiano

SFidentea : RT @AugustoBisegna: #Whirlpool, i lavoratori aggrediscono i sindacalisti, a farne le spese #Bentivogli #Fim Cisl. Questo perché dopo che #D… - sandropasotti : RT @AugustoBisegna: #Whirlpool, i lavoratori aggrediscono i sindacalisti, a farne le spese #Bentivogli #Fim Cisl. Questo perché dopo che #D… - albertocencetti : RT @AugustoBisegna: #Whirlpool, i lavoratori aggrediscono i sindacalisti, a farne le spese #Bentivogli #Fim Cisl. Questo perché dopo che #D… -