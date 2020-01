Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 16:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 16.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRATTO URBANO Roma TERAMO PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE USCITA TRA VIA DEI FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SEMPRE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE SULLA VIA CASILINA ALTEZZA TORRE GAIA SEMPRE NEI DUE SENSI PASSIAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E USCITA Roma TERAMO TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA SCENDIAMO PIU A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA REGISTRIAMO CODE ALTEZZA APRILIA PER LAVORI IN DIREZIONE LATINA UNO SGUARDO AL TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATA LA LINEA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMIA IN DIREZIONE NAPOLI, I TRENI RITARDANO FINO A 25 MINUTI DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-01-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -