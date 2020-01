Un uomo ha massacrato a morte la moglie per tre giorni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ha massacrato di botte per almeno tre giorni la moglie per gelosia, sino a causarne la morte, poi ha chiamato il 118. Questo il terribile scenario ricostruito dalla polizia di Stato che nella notte ha dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dal pm di Marsala, Marina Filingeri, a carico del marito della donna, Vincenzo Frasillo, di 53 anni, disoccupato mazarese. La coppia era sposata da 30 anni. Gli agenti della Squadra mobile di Trapani e del commissariato di Mazara del Vallo sono intervenuti ieri sera, intorno alle 20.30, nell'abitazione dei due coniugi, in via Calypso, dopo che l'uomo aveva chiamato i medici del 118, segnalando il decesso della moglie, Rosalia Garofalo, 52 anni, disoccupata di Mazara del Vallo. La donna è stata trovata riversa sul letto matrimoniale con evidenti segni di percosse su tutto il corpo. L'uomo, condotto in commissariato, per tutta ... agi

eleonora1973sin : In un Paese Civile come ci riconosciamo facciamo sentenze da 8 anni per chi riduce un uomo in stato vegetativo? App… - Andrea72514943 : @aleaus81 Vero, grande calciatore e grande uomo massacrato ancora non so perche - elisabettap38 : RT @RobertoMerlino1: La forza del M5S é nel gruppo,a differenza degli altri che vogliono il capo,l’uomo forte,ed é stato un errore dare a D… -