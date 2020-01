Torino, scritte naziste sul campanello della figlia di ex partigiano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nuove scritte naziste in Piemonte, queste volte sul campanello della figlia di un ex partigiano. “Ecco cosa ho travato sul campanello di casa. Non ho mai avuto problemi con nessuno ma tutti sanno, nel quartiere dove abito, che sono un’attivista dell’Anpi“. scritte naziste sul campanello Uscendo di casa, la signora, attiva nel gruppo dell’Anpi di quartiere si è imbattuta in due adesivi con su disegnate una svastica, una croce celtica, la parola “sieg heil” e un’altra parola che riporta alle SS naziste. La donna si è subito dopo recata agli uffici della Digos. “Ancora minacce e squadrismo – ha commentato la presidente dell’Anpi provinciale di Torino, Maria Grazia Sestero – Il moltiplicarsi di aggressioni e minacce a cittadini antifascisti, presso le loro abitazioni, sta raggiungendo livelli socialmente intollerabili. Mentre aumentano quanti ... notizie

LaStampa : L’iniziativa del sacerdote a La Loggia dopo le scritte antisemite a Torino. - repubblica : Torino, scritte naziste sul campanello della figlia di un partigiano: terzo caso in una settimana in Piemonte [aggi… - LaStampa : Terzo caso in una settimana in Piemonte. Bersaglio una pensionata di Torino. Per gli inquirenti pesa il clima di em… -