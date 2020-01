Tiberio Timperi e la Rai finiscono nei guai: arriva la denuncia da parte del Codacons [FOTO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Battuta infelice di Tiberio Timperi e Mattino in Famiglia La Rai e Tiberio Timperi sono finiti nella bufera. Il motivo? Tutto è partito la settimana scorsa, ovvero sabato 25 gennaio 2020 quando su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Mattina in Famiglia, lo storico programma che da quest’anno vede la presenta di Monica Setta. Il padrone di casa stava parlando con un telespettatore in collegamento dalla Calabria. In quell’occasione l’uomo, dovendo rispondere ad una domanda, ha chiesto un piccolo aiuto da parte del pubblico presente nello studio romano. A quel punto l’ex presentatore de La vita in diretta ha risposto in questa maniera: “Se non ti aiutiamo, andremo a fare i piloni della Salerno – Reggio Calabria”. A tale battuta il professionista capitolino ha fatto anche una mimica abbastanza esplicita. Il Codancons denuncia la Rai e il conduttore ... kontrokultura

KontroKulturaa : Tiberio Timperi e la Rai finiscono nei guai: arriva la denuncia da parte del Codacons [FOTO] - - k226xq : Tiberio Timperi a Unomattina in Famiglia: denunciato per la battuta sui calabresi - Mario82673246 : E' ora di finirla con stupide battute, con gli stereotipi sui Calabresi.Forse è il nord a essere più mafioso.Milano… -