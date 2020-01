Tennis: Jannik Sinner giocherà in tabellone senza bisogno di wild card a Montpellier. Gianluca Mager entra a Cordoba (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sebbene fosse già stato destinatario di una wild card elargita dagli organizzatori dell’ATP 250 di Montpellier, al via la prossima settimana e facenti parte della stagione indoor europea di febbraio che precede i Masters 1000 americani sul veloce, Jannik Sinner sarà in tabellone principale senza bisogno dell’invito da parte degli organizzatori. Questo a seguito del ritiro di molti giocatori provati dalla trasferta, più che degli Australian Open, dell’intera campagna tra Australia e Nuova Zelanda: primi fra tutti, in questo senso, Fabio Fognini, il russo Andrey Rublev e il francese Lucas Pouille, ma si sono cancellati anche il moldavo Radu Albot e l’australiano John Millman. Tra gli alternates Sinner era il sesto. Buone notizie per i colori italiani anche dalla terra rossa di Cordoba, in Argentina: Gianluca Mager entra in tabellone principale (era il secondo degli ... oasport

