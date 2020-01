Salernitana, colpo in mediana: ecco Capezzi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Leonardo Capezzi è un nuovo giocatore della Salernitana. Il centrocampista classe ’95 arriva dalla Sampdoria dopo una prima parte di stagione in prestito all’Albacete, nella seconda serie spagnola, dove ha totalizzato nove presenze tra campionato e coppa del re. Ventura potrà utilizzarlo già a partire dal match di domenica sera contro il Benevento al Ciro Vigorito. L'articolo Salernitana, colpo in mediana: ecco Capezzi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

