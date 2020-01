Patapon 2 - recensione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Prima di analizzare il titolo nella sua nuova edizione, ci sembra giusto ricordare che la saga Patapon è stata una pietra miliare della pensionata PSP. Questa saga è un prodotto molto particolare che a suo tempo si è ritagliato una grossa fetta di pubblico. L'interesse nei confronti del titolo di casa Sony non si è mai di fatto assopito: da tempo i fan scalpitano dalla voglia di rigiocarlo su piattaforma PlayStation 4. La novità più succosa che questo titolo ha portato nel panorama videoludico è una visione completamente nuova dei rhytmic game: al suo interno non racchiude il solo schiacciare pulsanti seguendo il ritmo della traccia musicale, ma attraverso precise combinazioni di tasti, alternandoli seguendo la giusta ritmica della canzone, si possono dare ordini al nostro plotone di guerra. Ora, come nel lontano 2009, l'obbiettivo principe è guidare il nostro esercito di Patapon sul ... eurogamer

IGNitalia : Il sequel del rhythm game più amato per PSP torna in versione rimasterizzata su PS4, in tutto il suo rumoroso fasci… - Eurogamer_it : Mantieni il ritmo! #Patapon2 -