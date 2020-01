Luigi Cesaro, arrestato per concorso esterno l’ex sindaco comunista di Marano: “Tangenti dal senatore di FI per facilitare i suoi affari” (Di giovedì 30 gennaio 2020) C’è un filo criminale che avrebbe unito il sindaco comunista e animatore di campagne anticamorra del napoletano Mauro Bertini con gli imprenditori Raffaele ed Aniello Cesaro, i fratelli imputati di camorra del più potente esponente di Forza Italia in provincia di Napoli, il senatore Luigi ‘a Purpetta’ Cesaro. Due mondi che avrebbero dovuto osteggiarsi e che invece sarebbero scesi a patti per spartirsi un bottino: 175.000 euro di tangenti, che i Cesaro’s avrebbero corrisposto a Bertini per avere in cambio mani libere sulla realizzazione dei capannoni del piano di insediamento produttivo di Marano (Napoli), un affarone da 40 milioni di euro, attraverso delibere compiacenti e la nomina di un tecnico scelto ufficialmente dall’amministrazione comunale ma in realtà rispondente ai desiderata dei fratelli Cesaro. Da ieri Bertini è agli arresti domiciliari con accuse di concorso esterno in ... ilfattoquotidiano

geremia_z : @micheleboldrin @mara_carfagna Liberali Campani di spicco: Luigi Cesaro “Giggino a’purpett”; Nicola Cosentino “ o’Americano”. -