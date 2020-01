Il gioco furbo di Luca Zaia sul Parco della Lessinia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio diecimila persone si sono ritrovate sui sentieri delle montagne di Bosco Chiesanuova nel Veronese, nel Parco dei Lessini. Era una marcia di protesta pacifica preceduta la settimana prima da un’altra manifestazione a Ciano del Montello (Treviso) dove 500 persone si sono ritrovate per difendere il sito Natura 2000 delle Grave del Piave. La protesta era contro una legge della Regione Veneto che avrebbe ridotto del 18% le dimensioni del Parco naturale regionale della Lessinia. Come la maggioranza di centrodestra vuole ridimensionare il Parco della Lessinia Secondo le associazioni ambientaliste la legge regionale 451, presentata da alcuni consiglieri di maggioranza Alessandro Montagnoli, Enrico Corsi e Stefano Valdegamberi, avrebbe ridotto di 1.700 ettari (su diecimila) la superficie del Parco naturale declassandoli a “area contigua”. Il Parco regionale è stato ... nextquotidiano

