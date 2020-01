Fedez: scherzo cattivo alla Ferragni, che scoppia in lacrime (Di giovedì 30 gennaio 2020) Questo articolo Fedez: scherzo cattivo alla Ferragni, che scoppia in lacrime è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un simpatico scherzo fatto dal cantante Fedez alla sua compagna Chiara Ferragni finisce male, lei scoppia in lacrime arrabbiandosi con il marito. scherzo cattivissimo da parte di Fedez alla compagna Chiara Ferragni, pubblicato poche ore fa sulla l’account ufficiale Instagram del cantante. Fedez è solito essere particolarmente burlone, scherzando molto spesso con amici e con … youmovies

Gazzettino : Chiara Ferragni traumatizzata da Fedez, il terribile scherzo nel bagno di casa - gresolaa : Ho visto adesso lo scherzo di Fedez fatto a Chiara madonna che tatona che è io avrei reagito alla stessa maniera - BlitzQuotidiano : Fedez e lo scherzo a Chiara Ferragni: finge di rompersi il naso e… VIDEO -