Falck Renewables: Ppa per vendere energia da impianto eolico Hennoy (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Falck Renewables, tramite la sua controllata Falck Renewables Vind As, annuncia la firma di un contratto Power Purchase Agreement (Ppa) per la vendita del 70% dell’elettricità prodotta dal suo impianto eolico di Hennøy (Norvegia) a uno dei più importanti player energetici in Europa. Il contratto, della durata di 10 anni, consente a Falck Renewables di fissare il prezzo nel mercato scandinavo del 70% della produzione di uno dei suoi impianti di recente costruzione.Il parco eolico di Hennoy (50 MW), situato nel comune di Bremanger sulla costa occidentale della Norvegia ed entrato in esercizio a dicembre 2019, genererà circa 170 GWh di elettricità all’anno, sufficiente a coprire il fabbisogno di 8.700-10.900 famiglie.“Siamo soddisfatti della firma di questo Ppa a lungo termine in Norvegia con uno dei più importanti player europei, ... calcioweb.eu

