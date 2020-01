Eurolega 2019-2020: il Real espugna Tel Aviv, vincono anche Cska e Barcellona (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sei gli incontri, oltre a quello tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, che si sono tenuti in questa serata di Eurolega 2019-2020. Di seguito andiamo a vedere come sono andati. KHIMKI-Cska MOSCA 69-78 (19-23, 13-17, 6-19, 31-19) Vince nettamente il Cska Mosca in casa del Khimki e Mike James, miglior marcatore degli ospiti, fa un regalo alla sua ex squadra, l’Olimpia Milano, fermando una diretta concorrente nella corsa alla Top 16. Match a senso unico il derby russo, con il Cska che rincorre il Khimki per i primi sei minuti, ma poi con la tripla di Sant-Roos mette la freccia, supera i padroni di casa e non dà più scampo. Il +4 del primo quarto viene annullato a inizio secondo quarto, ma è una fiammata di Timma e compagni, perché negli ultimi due minuti del primo tempo il Cska allunga nettamente chiudendo i primi 20 minuti sul 32-40. Il terzo quarto, poi, chiude i giochi, con Mike ... oasport

