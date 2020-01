Cegeka, l’approccio “Close cooperation” che fa bene al business (Di giovedì 30 gennaio 2020) Milano, 30 gen. (askanews) – “In close cooperation”, ovvero: in stretta collaborazione. Significa progettare soluzioni informatiche assieme ai clienti, in modo da capire a fondo il modello di business e le sue potenzialità nascoste e offrire alle aziende strumenti in grado di avere un impatto profondo sui processi aziendali. E’ questo il modello di lavoro di Cegeka, una società internazionale di consulenza tecnologica che fornisce soluzioni It integrate e ottimizzate. Un approccio che mette le persone al centro, per rispondere alle richieste e ai bisogni reali dei clienti ma anche dei dipendenti dell’azienda. Alla base di applicazioni e soluzioni informatiche, come il Digital workplace, una sorta di visione “umanistica” in grado di far fare il salto di qualità alle aziende. Lo spiega Cinzia Ricciardi, responsabile marketing operativo di Cegeka: ... notizie

Affaritaliani : Cegeka, l'approccio 'Close cooperation' che fa bene al business -