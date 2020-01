Calciomercato Milan: ufficiale la cessione di Piatek all’Herta Berlino (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’Herta Berlino ha ufficializzato l’acquisto di Piatek del Milan. Il centravanti rossonero si trasferisce in Germania per 27 milioni più bonus L’Herta Berlino ha ufficializzato l’acquisto di Krzysztof Piątek. Il centravanti polacco lascia il Milan dopo poco più di un anno a titolo definitivo per la cifra di 27 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha sostenuto intorno alle 11:15 le visite mediche con il club tedesco e da pochi minuti ha posto la firma sul contratto che l’ha portato a sottoscrivere un quinquennale da circa 4 milioni di euro netti l’anno, il doppio rispetto a quanto percepito al Milan. Pow, pow, pow! calcionews24

