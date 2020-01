Blocco totale alle auto a Milano, limitazioni nei Comuni della provincia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Aumenta l’inquinamento e il Pm10 ma anche la confusione tra il Blocco totale alle auto e alcune limitazioni scattate nei Comuni della provincia di Milano. Il Blocco totale alle auto ci sarà solo nel comune di Milano. Domenica 2 febbraio non si potrà circolare dalle 10 alle 18. Per consentire a chi arriva da fuori città di lasciare il mezzo privato e servirsi del trasporto pubblico locale, che sarà potenziato, sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (Cascina Gobba, Forlanini, San Donato 1 e 2, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e San Leonardo, Famagosta, e anche il tratto stradale di via Ripamonti tra il Comune di Opera e via Gagini in corrispondenza del capolinea tranviario, e il tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea ... ilnotiziario

