Whirlpool, il gruppo conferma: “Via dalla fabbrica di Napoli, produzione di lavatrici non più sostenibile”. Patuanelli: “Inaccettabile” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Praticamente nessun passo avanti rispetto a quattro mesi fa. Al tavolo con i sindacati e il governo, la Whirlpool ha confermato lo stop della produzione delle lavatrici nel sito di Napoli dal 31 marzo. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha definito la decisione “inaccettabile” e i sindacati chiedono di rimanere almeno fino a fine anno. Ma la multinazionale americana tira dritto, lamentando che il sito di Napoli perde 20 milioni all’anno e non è più sostenibile. Del resto Invitalia già dalla primavera del 2019 è alla ricerca per conto del governo di un nuovo soggetto italiano o straniero che subentri. A chi presenterà una manifestazione di interesse verrà chiesta formalmente una proposta vincolante di insediamento accompagnata dal relativo piano industriale. Per ora non si fanno nomi, dopo che la trattativa di Whirlpool con la svizzera Prs-Passive ... ilfattoquotidiano

