VIDEO – Lobotka si presenta: “Il calcio è la mia vita! Napoli accogliente, qui Hamsik è come un Dio!” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Lobotka si presenta tramite i canali social del Napoli, dice che per lui il calcio è vita, lo ha praticato sin da piccolo. Con Hamsik ha una bella amicizia e gli ha insegnato tanto ed è un piacere giocare nella stessa squadra. Napoli è accogliente e gli ricorda la Spagna e per lui Gattuso incarna lo spirito del calcio. L'articolo VIDEO – Lobotka si presenta: “Il calcio è la mia vita! Napoli accogliente, qui Hamsik è come un Dio!” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

