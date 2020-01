Uno spettacolo su Francesco Cecchin, 17enne ucciso dall'odio comunista - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bianca Elisi Grazie al contributo della Fondazione An, un gruppo di giovani attori mette in scena la storia di Francesco Cecchin, il 17enne ucciso dall'odio comunista durante la stagione degli Anni di Piombo Una sera di giugno di tanti anni fa, Francesco Cecchin, 17 anni, militante del Fronte della Gioventù viene scaraventato giù da un muretto dopo essere stato inseguito da un gruppo di persone, mai individuate e perseguite. Quarant'anni dopo, a Milano, una compagnia di giovani attori non professionisti mette in scena quel dramma grazie al contributo della Fondazione Alleanza Nazionale. Uno spettacolo che incrocia presente e passato. I giorni di oggi, quelli della dimenticanza e dell'oblio. Quelli in cui il pregiudizio ha avuto la meglio e Francesco viene raccontato come "un ragazzino a cui piaceva fare danni in giro". Un fascistello che, in fondo, se l'è andata a cercare. E ... ilgiornale

Corriere : La Camera vuota, replica di uno spettacolo sconfortante - liuigifra : @TheDevilFlower1 Sei uno spettacolo??complimenti - SouzaEluam : RT @repubblica: I Queen rivivono in 'We will rock you', uno spettacolo contro la musica di plastica -