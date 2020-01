Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 07:10 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla Francesco Vitale in studio e di 132 morti di circa 6000 persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese rallentano i contatti giornalieri 600 in meno ieri rispetto a 2 giorni fa ma ha superato quelli per la sarta nel 2002-2003 apertura in calo del 3% per la borsa di Hong Kong 200 giapponesi sono rientrati stamani con un volo charter da buona Tokyo oggi in edicola 1 da Parigi stamani vertice alla Farnesina sulle linee guida per il rientro degli italiani Trump è presente il piano di Pace per il Medio Oriente propone la soluzione dei due stati con Gerusalemme capitale Israele Gerusalemme capitale della Palestina e ti metti per 50 miliardi di dollari per i palestinesi Abu mazen dice no Gerusalemme non è in vendita i nostri diritti non si barattano oggi a Motta incontro tra Putin e Netanyahu ... romadailynews

