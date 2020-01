Parco delle Valli, 35 identificati dopo controlli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – All’interno del Parco delle Valli, altezza piazza Conca d’oro, il personale ha provveduto allo sgombero, bonifica e successiva messa in sicurezza dell’area verde. Nessuna persona e’ stata rintracciata all’interno dello stesso. Gli ambulanti del mercatino di Conca d’oro hanno provveduto a proprie spese, al trasporto in discarica di un ingente quantitativo di rifiuti. Cosi’ in una nota la Questura di Roma. Una volta messa in sicurezza tutta l’area, il personale del servizio Giardini del III Municipio ha provveduto a ripristinare lo spazio verde mentre il personale R.F.I. protezione aziendale, nei prossimi giorni provvedera’ alla rimozione e al successivo trasferimento dei materiali inerti utilizzati per approntare i micro insediamenti, presenti a ridosso della stazione ferroviaria di Val d’Ala, lato fosso ... romadailynews

PiffanelliElisa : @bigpulce @chiossimanuela2 Ti sei risparmiato il costo del divorzio, lo psicoterapeuta per l’iperattivismo dei pupi… - romadailynews : Parco delle Valli, 35 identificati dopo #controlli: #Roma – All’interno del parco delle… - blogroom21 : RT @TurismoVeneto: La Marca Trevigiana è preziosa testimone della civiltà delle #VilleVenete. Scoprite con noi Villa Brandolini Rota: gli e… -