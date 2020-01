Kobe Bryant morto in tragico incidente: il corpo è stato identificato ufficialmente (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nelle scorse ore è stato ufficialmente identificato da esperti forensi il corpo del giocatore di basket Kobe Bryant, tra i 9 recuperati tra i rottami dell’elicottero che si è schiantato 3 giorni fa su una collina vicino Los Angeles. Il 41enne è stato identificato dalle impronte digitali. Identificati anche 2 uomini e una donna: si tratta di John Altobelli, 56 anni – allenatore di baseball morto nell’incidente con sua moglie Keri e la figlia Alyssa -, il pilota Ara Zobayan, 50 anni, e Sarah Chester, 45 anni. Gli inquirenti stanno ancora lavorando per identificare i 5 corpi rimasti, tra cui la figlia di Kobe Bryant, Gianna, 13 anni, che era in elicottero con il padre. Secondo quanto riporta il New York Times, a bordo del Sikorsky S-76B non era presente una “scatola nera”, ma i funzionari stanno esaminando un iPad. Per volare in quelle condizioni di ... meteoweb.eu

