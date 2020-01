Inter, Lukaku: “Quando mi hanno detto che avrei firmato con l’Inter ho esultato” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel corso di un'Intervista, l'attaccante belga è tornato a parlare dei quei caldi giorni di mercato che hanno anticipato il suo trasloco in Italia: "Questa estate sapevo che sarei partito, ma sarei potuto andare sia a Torino che qui a Milano. Io però volevo venire all'Inter. Conte? Ha vinto e sa cosa si deve fare per vincere, poi vedremo alla fine come sarà andata con la Juventus". fanpage

