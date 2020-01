Il Mibact avvia la selezione internazionale per le direzioni di 13 musei. Franceschini: “Autonomia e qualità dei direttori è un mix vincente” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dalla Galleria Borghese al Parco Archeologico di Sibari, fino a Vittoriano e Palazzo Venezia, sono tredici gli istituti culturali statali dotati di autonomia messi a bando con la procedura di selezione internazionale pubblica on line da oggi. Si tratta di realtà già consolidate insieme a quelle istituite con la recente riorganizzazione promossa dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, alla cui direzione è possibile candidarsi attraverso il form on line sulla pagina del sito Mibact. “Grazie a questo nuovo bando tredici importanti realtà del patrimonio culturale italiano – ha spiegato il ministro Franceschini – avranno un direttore selezionato tra i massimi esperti nazionali e internazionali. Come nelle precedenti edizioni, i nuovi direttori saranno valutati da una commissione composta da esperti di chiara fama e elevato ... lanotiziagiornale

