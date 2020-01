Florenzi confessa: «Non sono emotivamente pronto per parlare» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Florenzi confessa, a un passo dalla cessione: «Non sono emotivamente pronto per parlare. Ci sarebbero tante cose da dire» È a un passo la cessione di Alessandro Florenzi da parte della Roma. Il giocatore si legherà presto al Valencia per quello che dovrebbe essere un prestito secco, volto a giocarsi le sue carte in vista dell’Europeo. Intercettato da Sky Sport, il terzino ha dichiarato con volto scuro: «Non sono emotivamente pronto per parlare. Se voglio dire qualcosa ai tifosi? Ce ne sarebbero tante da dire». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

