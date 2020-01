Coronavirus, salgono a dieci i casi in Europa: un contagiato in Finlandia, cinque in Francia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continua ad aumentare anche in Europa il numero di contagiati da Coronavirus che ora sono saliti a dieci: quattro in Germania, cinque in Francia, e uno in Finlandia. In Francia è stato confermato il quinto caso. Si tratta della figlia del paziente registrato come quarto caso, un turista cinese ricoverato all’ospedale Bichat di Parigi, in terapia intensiva e in gravi condizioni. Lo ha reso noto il ministro della Sanità in conferenza stampa, Agnes Buzyn. Anche in Finlandia è stato confermato un caso di Coronavirus. Lo ha reso noto la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, informando il Parlamento europeo riunito in plenaria a Bruxelles. Si tratta di una turista cinese di 32 anni, originaria di Wuhan, da dove era partita cinque giorni fa, ora ricoverata in isolamento in un ospedale di Rovaniemi. Il ministero della Sanità finlandese ha anche assicurato che «il ... open.online

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… - Agenzia_Ansa : In #Finlandia nuovo caso confermato di infezione da #coronavirus. I contagiati in Europa salgono a 9. Nel mondo sei… -