Cimice asiatica, Coldiretti: “Pericolo anche in Sardegna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo l’invasione di cavallette, a far tremare l’agricoltura sarda adesso è il pericolo della Cimice asiatica, l’insetto killer dei raccolti arrivato dall’Asia che sta devastato i campi e i frutteti delle aziende soprattutto del nord Italia. A lanciare l’allarme è la Coldiretti Sardegna, presente con una delegazione oggi a Verona all’inaugurazione della Fieragricola. La lotta alla Cimice asiatica – sottolinea la Coldiretti – è particolarmente difficile perché è in grado di nutrirsi praticamente con tutto, si muove molto ed è resistente anche ai trattamenti fitosanitari. Gli esperti dell’Università’ di Sassari hanno già registrato la presenza dell’insetto nell’isola, e ne stanno monitorando la diffusione. In Sardegna allo stato attuale, si parla di “aumento degli svernanti”, fase che precede i primi ... meteoweb.eu

