Yemen, la guerra dimenticata che continua a mietere vittime (Di martedì 28 gennaio 2020) Forse perché più lontano della Libia e della Siria, forse perché politicamente più marginale rispetto ai delicati contesti internazionali che stanno coinvolgendo il medio oriente negli ultimi anni, fatto sta che di Yemen si parla sempre meno ed il conflitto in corso in questo paese dal 2015 viene spesso messo in secondo piano. Eppure, da queste parti non si è mai smesso di combattere, né di morire. La guerra continua a fare stragi, così come ad aggravare situazioni umanitarie sempre più deleterie e gravose. E gli ultimi episodi, non sembrano orientati a favore di un ritorno alla possibilità di un dialogo politico. Le nuove stragi che hanno insanguinato il paese Il conflitto ha oramai quasi un decennio di vita, un po’ come in Siria ed in Libia del resto. Tutto è partito con la destabilizzazione di questi paesi a seguito della cosiddetta “primavera araba” del 2011, i ... it.insideover

zazoomnews : TERZA GUERRA MONDIALE- Lo scontro Usa-Iran complica i piani di pace nello Yemen - #TERZA #GUERRA #MONDIALE-… - hubba0123 : @SognidiSugna Se non conquistano quello son fottuti e il fatto che la guerra in Yemen sia ignorata dalle grandi pot… - conti2003 : Firma anche tu la petizione di @SaveChildrenIT per fermare la vendita delle armi italiane usate contro i bambini in… -