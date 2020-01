Uomini e Donne, anticipazioni 28 gennaio: Gemma scioccata dalle prestanze fisiche di Emanuele (Di martedì 28 gennaio 2020) Primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne Dopo l’appuntamento dedicato al Trono classico di Uomini e Donne, ovvero con la presentazione di Daniele Dal Moro, oggi pomeriggio vedremo la prima puntata del parterre senior. Secondo le anticipazioni diffuse in rete dal portale web Il Vicolo delle News, ancora una volta la trasmissione partirà con Gemma Galgani, protagonista assoluta del dating show di Maria De Filippi. A quanto pare la dama torinese avrà modo di conoscere un nuovo spasimante arrivato appositamente per lei in studio. Accetterà la conoscenza? Spoiler Trono over: nuovo spasimante per la dama torinese Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi pomeriggio del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che per Gemma giungerà un nuovo corteggiatore. L’uomo in questione si chiama Emanuele, arrivato nello studio 6 dell’Elios in Roma per lei. Il ... kontrokultura

