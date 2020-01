Thronebreaker: The Witcher Tales è ora disponibile su Nintendo Switch (Di martedì 28 gennaio 2020) CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano che Thronebreaker: The Witcher Tales è ora disponibile su Nintendo Switch! Thronebreaker è un gioco di ruolo per giocatore singolo che combina esplorazione, narrazione, enigmi e particolari meccaniche di gioco basate sulle carte, e racconta la storia della Regina Meve di Lyria e Rivia, veterana della guerra dei Regni Settentrionali. A fronte dell'imminente invasione nilfgaardiana, Meve è costretta a impugnare le armi e intraprendere un duro viaggio di distruzione e vendetta.CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano che Thronebreaker: The Witcher Tales è ora disponibile su Nintendo Switch!Leggi altro... eurogamer

