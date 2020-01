Roma Calcio Femminile e Riozzese pareggiano 2-2 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – Prima del girone di ritorno per la Roma Calcio Femminile, che al Certosa riceve la Riozzese quarta in classifica. All’andata le squadre si spartirono la posta, con le lombarde che passarono in vantaggio dopo pochi minuti e le capitoline che trovarono il pareggio a tempo ormai scaduto. Partenza sprint per entrambe le formazioni: al terzo minuto la Roma CF si porta avanti nel punteggio grazie a Polverino, che con un destro al volo da fuori area batte una non incolpevole Ballabio. Neanche il tempo di esultare che le ospiti trovano subito il pareggio con Rognoni, che supera in velocità Cortelli e piega le mani ad una Guidi non perfetta nell’occasione. Poco dopo la mezzora le capitoline tornano in vantaggio con Silvi, brava a mettere in rete un pallone messo in mezzo da Kirsch Downs a seguito di una punizione. Nei primi minuti della ripresa diverse occasioni da una ... romadailynews

