Resident Evil 8, iniziano ad arrivare i primi rumor sul gameplay, sui protagonisti ed i nemici nel gioco (Di martedì 28 gennaio 2020) Capcom ha recentemente annunciato il remake di Resident Evil 3, ma a quanto pare sta pensando già al futuro, ovvero un probabile Resident Evil 8. A quanto pare su Twitter e YouTube cominciano a fioccare rumor su cosa potremo aspettarci dal prossimo capitolo.Come sempre vi chiediamo di prendere questa notizia con le pinze, soprattutto perché Capcom non ha ancora dichiarato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della saga horror. Tuttavia i dettagli forniti da un insider sono interessanti e vale la pena dare uno sguardo. Secondo il canale YouTube Residence of Evil, il prossimo capitolo non si chiamerà realmente Resident Evil 8, ma Capcom avrebbe deciso di nominarlo diversamente. Tuttavia, questo nuovo RE sarà una continuazione di Resident Evil 7 e manterrà il punto di vista della telecamera in prima persona.Secondo i rumor, Ethan Winters di Resident Evil 7 tornerà, così come Chris ... eurogamer

