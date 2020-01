Poliziotto si addormenta con la zampa del suo fedele amico a quattro zampe dopo una lunga giornata (Di martedì 28 gennaio 2020) Lavorare in polizia non è facile. È davvero molto faticoso e a fine giornata la stanchezza può essere molta. Lo sa bene il Poliziotto protagonista di questa storia, che dopo una lunga giornata di lavoro si è addormentato mano nella zampa del suo fedele amico a quattrozampe, che era stato accanto a lui durante tutto il giorno di lavoro. In occasione di catastrofi naturali che mettono in difficoltà la popolazione, tutte le forze dell’ordine intervengono per poter dare una mano. Ci sono i vigili del fuoco, ma anche i poliziotti che lavorano da mattina a sera per poter aiutare chi è in difficoltà. È un duro lavoro di squadra e Kenneth Somma è uno di questi agenti che sa bene di che cosa stiamo parlando. Somma e il suo cane Eddie lavorano al dipartimento di polizia di Fort Lauderdale. Da molti anni ... bigodino

