Perché Conte e Lamorgese con Ocean Viking non sono come Salvini con la Gregoretti (Di martedì 28 gennaio 2020) Cinque operazioni di soccorso nell’arco di 72 ore, tutte di notte, 407 migranti tratti in salvo. Alla Ocean Viking di SOS Mediterranee è stato finalmente assegnato il Place Of Safety, i 403 migranti che si trovano a bordo (una mamma con gravi ustioni da carburante e i suoi tre figli sono stati trasferiti d’urgenza a Malta in elicottero ieri). Il porto di destinazione è quello di Taranto, in Italia. Le operazioni di sbarco sono previste per la mattina di mercoledì 29 gennaio. Quando Matteo Salvini bloccava le navi delle ONG e quelle della Guardia Costiera Mentre tutti i sovranisti dell’Internet si scagliavano contro la decisione di concedere un porto sicuro all’imbarcazione dell’ONG e parlavano di un governo che favoriva l’invasione Matteo Salvini ha deciso di andare controcorrente annunciando di voler denunciare il Presidente del Consiglio Giuseppe ... nextquotidiano

