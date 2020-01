Parigi | vigili del fuoco manifestano in piazza | scontri con la polizia

Parigi - la protesta dei vigili del fuoco : scontri in città : Parigi, 28 gen. (askanews) – Tra fumogeni e gas lacrimogeni a Parigi è andata in scena la protesta del vigili del fuoco per chiedere migliori condizioni di lavoro. La situazione alla manifestazione si è fatta subito tesa, quando i vigili del fuoco hanno tentato di forzare un blocco e i poliziotti hanno risposto con lanci di lacrimogeni vicino a place de la Republique. La protesta nella capitale francese è stata indetta dai sindacati per ...

