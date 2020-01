Napoli, Alessio Tacchinardi esalta Gennaro Gattuso: “Ha fatto capire che era ora di finire, parlare poco” (Di martedì 28 gennaio 2020) Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Inevitabile un commento sul momento attuale degli azzurri e sulla gestione tecnica di Gennaro Gattuso, che ha appena fruttato la prima vittoria casalinga in campionato. “Dico che Gattuso mi piace come ha compattato la squadra. Ha fatto capire che era ora di finire, parlare poco e fare dei gesti in campo un po’ particolari. Questa è una squadra che, se ha motivazioni e fame, può essere seconda o terza. Gattuso ha dato quel fuoco e veleno di cui parla, dall’altro lato non mi aspettavo questa Juve spenta. Pensavo che Sarri desse un gioco davvero spettacolare a questa squadra, ha dato al Napoli un calcio veloce e spettacolare, a Torino sta facendo molta fatica”, ha detto l’ex giocatore. Adesso non resta che dare ... calciomercato.napoli

