Meteo NAPOLI: qualche PIOGGIA martedì, poi discreto (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà segnato da molte nubi e qualche debole PIOGGIA martedì, poi si andrà verso un miglioramento con maggiori rasserenamenti per mercoledì e soprattutto giovedì. martedì 28: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso. Stima PIOGGIA 1 mm. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 17 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Mercoledì 29: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 10°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 18 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Giovedì 30: sereno. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud 4 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Venerdì 31: nuvoloso. Temperatura da 9°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, ... meteogiornale

