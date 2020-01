Meteo Napoli e Campania, caldo anomalo in arrivo: temperature fino a 22 gradi (Di martedì 28 gennaio 2020) temperature in aumento su tutta la regione ed in particolare su Napoli: si attendono punte anche di 20-22 gradi nel fine settimana che da venerdì 31 gennaio arriva a domenica 2 febbraio. "Merito" di un anticiclone sub-tropicale che attirerà aria calda dall'Africa, portando ad un costante aumento delle temperature generale. fanpage

ilpadulo : #Napoli Partly Cloudy Oggi! Con un picco di 14 C e un minimo di 10 C.#Meteo - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni di oggi 28 gennaio - NapoliOpen : Previsione Meteo a #Napoli domani! Max 14 e Min 10 Ora 12 Southwest Velox 10 @OpenNapoli -