Mercato Juventus, trattativa interrotta: l’attaccante resta in bianconero (Di martedì 28 gennaio 2020) Mercato Juventus – Giornata nera per il Mercato dei bianconeri. Dopo l’affare saltato tra PSG e Juventus per De Sciglio e Kurzawa, un altro trasferimento potrebbe saltare. Fino a poche ore fa sembrava segnato il destino di Marko Pjaca. Il croato, dopo tanti prestiti e due infortuni pesanti sembrava pronto a ripartire dal Cagliari per trovare spazio. Erano state già segnate le visite mediche ma è saltato tutto. Mercato Juventus, Pjaca resta a Torino Clamoroso dunque. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calcioMercato e giornalista di Sky Sport. Il Cagliari avrebbe concluso l’acquisto del trequartista Pereiro dal PSV. Dunque salta l’arrivo di Pjaca. Leggi anche: Juventus, clamoroso: “lo spogliatoio rivuole Allegri, stanchi di Sarri” L’attaccante croato, dunque, non dovrebbe vestire la maglia rossoblù nella seconda parte della ... juvedipendenza

Gazzetta_it : Juve, ciao Emre Can: il Borussia è vicino, lui spalma l'ingaggio #Mercato - forumJuventus : Juventus, i senatori del Bayern chiamano Douglas Costa. I tedeschi starebbero valutando un clamoroso ritorno del br… - gianlucadellama : @aluuuuz @juventusfc Del mercato della Juventus da giugno non ci sto capendo nulla. -