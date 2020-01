Martina Nasoni ripensa a Daniele Dal Moro? La dichiarazione prima del trono (Di martedì 28 gennaio 2020) Nota al grande pubblico per aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Nip, Martina Nasoni è stata di recente protagonista di un triste episodio. Come raccontato dalla stessa ventunenne tramite social, infatti, sarebbe stata aggredita assieme alla madre da uno sconosciuto alla stazione. Martina Nasoni aggredita assieme alla madre Grandissimo spavento per Martina Nasoni e … L'articolo Martina Nasoni ripensa a Daniele Dal Moro? La dichiarazione prima del trono proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Maryeterngif : MARTINA NASONI - LE PIN UP SUL PICCOLO SCHERMO - accjoed : RT @Iperborea_: Speriamo che non scenda mai Martina Nasoni #uominiedonne - Roberto130775 : @vale_enne Pensa, tu dai per scontato che C è gente che sa chi sia Martina Nasoni -