Marco Masini Il Confronto testo canzone Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Marco Masini IL Confronto testo Sanremo 2020. La cantante è in gara al 70° Festival della canzone Italiana con il brano Il Confronto. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Marco Masini Il Confronto Sanremo 2020: autori Marco Masini è al suo decimo Festival come concorrente. Oltre ad aver vinto nel 2004 con il brano L’Uomo Volante, ha infatti partecipato nel 1990 nella categoria Novità con la canzone Disperato, poi tra i Big nel 1991, 2000, 2005, 2009, 2015, 2017 e 2018. Marco Masini salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Il Confronto, scritta dallo stesso artista insieme a F. Camba e D. Coro. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2020 Marco Masini Il Confronto Sanremo 2020: audio e video IN ARRIVO Marco Masini Il Confronto testo canzone Sanremo 2020 E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio Quasi ... cubemagazine

marcomasini64 : 'Che giorno è' mi ha dato la grande soddisfazione di cantare qualcosa che a mio parere apparteneva a tutti coloro c… - CAurora3010 : Marco Masini ? - rasquelto : @eliscrivecose Marco Masini -