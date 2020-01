Mamma partorisce e mette il figlio in lavatrice, la giustificazione: «Era nato morto» (Di martedì 28 gennaio 2020) Mamma partorisce e mette il figlio in lavatrice: resta ancora tutto da chiarire il motivo che ha spinto una donna 31enne a mettere il piccolo appena nato nel cestello dell’elettrodomestico. La storia arriva dalla Russia, precisamente da Talitsa, dove Nadezhda Zavialova dopo aver partorito, in casa, un bambino l’ha posto nella lavatrice. Davanti alle forze dell’ordine si sarebbe giustificata adducendo che il neonato fosse morto. Mamma partorisce e mette il figlio in lavatrice: si indaga sull’accaduto Ad allertare i soccorsi sarebbe stato il marito della donna, Denis, che alle prime luci dell’alba – dopo aver trovato la moglie sporca di sangue – avrebbe chiamato un’ambulanza. Giunti sul posto, però, i medici hanno potuto riscontrare la terribile scena: il corpicino del piccolo, senza vita, si trovava proprio nella lavatrice. La donna ha sostenuto sin dall’inizio che il neonato, ... urbanpost

