Leoni Malnutriti allo Zoo: una Raccolta Fondi sui Social per Salvarli (Di martedì 28 gennaio 2020) I Leoni Malnutriti allo zoo sudanese diventano un caso Social e parte una Raccolta per sopperire alla mancanza di soldi pubblici. Tutto è partito dalla denuncia di un cittadino che, visitando L’Aqurashi Family Park della capitale del Sudan, Khartum, ha notato lo stato pietoso in cui versavano gli animali. Osman Salih, questo il nome del visitatore, è rimasto talmente scosso da decidere di non rimanere con le mani in mano e intervenire. Il Sudan, dopo il colpo di stato di circa un anno fa, è sottoposto a una gravissima crisi economica. La popolazione fa molta fatica a riprendere una sorta di normalità socio-economica e le tremende condizioni dello zoo della capitale non sono che l’ennesima dimostrazione della profonda povertà dello Stato. Osman Salih, quando è arrivato nei pressi dei grossi felini, ha avuto un tuffo al cuore per lo spettacolo agghiacciante offerto ai suoi ... youreduaction

